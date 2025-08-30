Трамп о решении Апелляционного суда: отмена тарифов станет катастрофой для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных Вашингтоном тарифов станет катастрофой для Америки. Это решение, по его словам, уничтожит страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и его пост в соцсети Truth Social.
В частности, апелляционный суд США по федеральному округу постановил, что у Трампа не было законного права вводить масштабные пошлины.
"Трамп не имел законного права объявлять чрезвычайное положение в стране и вводить импортные пошлины почти для каждой страны, в основном поддержав решение специализированного федерального торгового суда", - пишет AP.
В то же время апелляционный суд отменил часть решения, где говорилось о немедленной отмене тарифов.
Таким образом пошлины остаются в силе, чтобы у администрации Трампа была возможность обжаловать дело в Верховном суде.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп практически сразу отреагировал на решение суда. По его словам, суд сделал ошибочное постановление. В то же время он отметил, тарифы все еще действуют, при этом сделал ряд предупреждений.
"Отмена этих тарифов станет для страны полной катастрофой. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными", - пишет Трамп.
Он добавил, что США больше "не будут терпеть" торговый дефицит, несправедливые тарифы и нетарифные торговые барьеры, которые ввели другие страны, друзья или враги. Он отметил, что они "подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных".
"Если это решение (об отмене пошлин - ред.) останется в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки", - резюмировал президент США.
Тарифы Трампа
Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины против большинства стран (торговых партнеров) Соединенных Штатов. Речь идет об импорте из этих государств.
Однако вскоре он объявил 90-дневную паузу, чтобы заключить торговые сделки. С небольшим количеством стран договоренности удались, с некоторыми государствами уточняющие вопросы еще решаются, однако в целом - в ночь на 1 августа Белый дом опубликовал обновленный список тарифов против стран.
На этом тарифная война Трампа не закончилась. Недавно стало известно, что США вводят пошлины на все импортные посылки без исключений.