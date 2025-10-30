Сенат США схвалив рішення про скасування глобальних мит Трампа

Голосування відбулося після того, як напередодні Сенат виступив за скасування глобальних мит проти Канади і Бразилії.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції, яка скасовує високі мита для Євросоюзу, Японії та Південної Кореї.

Це голосування стало повторним розглядом ініціативи після того, як резолюція була провалена в Сенаті у квітні через нічийний результат. Тоді все вирішувалося голосом віцепрезидента Джей Ді Венса.

Видання пише, що Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Раніше Трамп знизив китайські мита після "дійсно чудової" зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США знизять мита, накладені на Китай через фентаніл, на 10 пунктів.