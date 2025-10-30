ua en ru
Сенат США одобрил решение об отмене глобальных пошлин Трампа

США, Четверг 30 октября 2025 21:19
Сенат США одобрил решение об отмене глобальных пошлин Трампа
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 30 октября, Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин американского лидера Дональда Трампа для ЕС, Японии и Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Голосование состоялось после того, как накануне Сенат выступил за отмену глобальных пошлин против Канады и Бразилии.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие пошлины для Евросоюза, Японии и Южной Кореи.

Это голосование стало повторным рассмотрением инициативы после того, как резолюция была провалена в Сенате в апреле из-за ничейного результата. Тогда все решалось голосом вице-президента Джей Ди Вэнса.

Издание пишет, что Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Ранее Трамп снизил китайские пошлины после "действительно замечательной" встречи с президентом Си Цзиньпином в Южной Корее. Он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, что США снизят пошлины, наложенные на Китай из-за фентанила, на 10 пунктов.

Глобальные пошлины Трампа

Напомним, в апреле Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины на импорт для более 180 стран мира - ставки колебались от 10 до 50%.

В тот день, выступая в Розовом саду возле Белого дома, Трамп анонсировал "очень хорошие новости".

Однако уже 9 апреля американский лидер приостановил эти тарифы. США начали переговоры о введении дополнительных тарифов с более чем 75 странами, которые обратились с предложением о переговорах.

После нескольких отсрочек, с 1 августа тарифы для тех стран, с которыми Соединенные Штаты не подписали соглашения, вступили в силу.

В конце августа Апелляционный суд США признал таможенные тарифы администрации Трампа незаконными. Было установлено, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года не дает президенту права накладывать такие широкомасштабные импортные налоги.

В ответ на такое решение Трамп заявил, что отмена таможенных тарифов станет катастрофой для экономики страны.

