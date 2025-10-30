ua en ru
Сенат США схвалив рішення про скасування глобальних мит Трампа

США, Четвер 30 жовтня 2025 21:19
UA EN RU
Сенат США схвалив рішення про скасування глобальних мит Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 30 жовтня, Сенат США проголосував за скасування глобальних мит американського лідера Дональда Трампа для ЄС, Японії та Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Голосування відбулося після того, як напередодні Сенат виступив за скасування глобальних мит проти Канади і Бразилії.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення двопартійної резолюції, яка скасовує високі мита для Євросоюзу, Японії та Південної Кореї.

Це голосування стало повторним розглядом ініціативи після того, як резолюція була провалена в Сенаті у квітні через нічийний результат. Тоді все вирішувалося голосом віцепрезидента Джей Ді Венса.

Видання пише, що Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Раніше Трамп знизив китайські мита після "дійсно чудової" зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, що США знизять мита, накладені на Китай через фентаніл, на 10 пунктів.

Глобальні мита Трампа

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт для понад 180 країн світу - ставки коливалися від 10 до 50%.

В той день, виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, Трамп анонсував "дуже-дуже хороші новини".

Проте вже 9 квітня американський лідер призупинив ці тарифи. США розпочали переговори про введення додаткових тарифів з понад 75 країнами, які звернулися з пропозицією про переговори.

Після кількох відстрочок, з 1 серпня тарифи для тих країн, з якими Сполучені Штати не підписали угоди, набули чинності.

Наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав митні тарифи адміністрації Трампа незаконними. Було встановлено, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року не надає президенту права накладати такі широкомасштабні імпортні податки.

У відповідь на таке рішення Трамп заявив, що скасування митних тарифів стане катастрофою для економіки країни.

