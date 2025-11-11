ua en ru
ВСУ сдерживают врага на 11 направлениях: где идут самые ожесточенные бои

Вторник 11 ноября 2025 08:48
ВСУ сдерживают врага на 11 направлениях: где идут самые ожесточенные бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фронте за сутки с 10 по 11 ноября произошло 170 боевых столкновений. Войска РФ ведут наступательные действия на 11 направлениях, наиболее интенсивные бои продолжаются под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4 231 обстрел, в том числе 98 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 286 дронов-камикадзе.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 16 боевых столкновений. Противник совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Коровин Яр и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороное, Орестополь, Егоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районе Зеленого Гая и в направлении населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел - наши защитники остановили все попытки противника.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили три тщетные попытки продвижения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 020 человек.

Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 217 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.

