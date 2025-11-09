ua en ru
В двух областях Украины объявят эвакуацию из некоторых населенных пунктов

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 20:05
В двух областях Украины объявят эвакуацию из некоторых населенных пунктов Фото: эвакуация из некоторых населенных пунктов Запорожья и Днепропетровщины (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины в Telegram.

Сообщается, что решение принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий, которое провел заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.

В сообщении не приводится перечень населенных пунктов, из которых объявлена принудительная эвакуация.

Запорожская область

Кроме того, принято решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода в Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Эвакуационные мероприятия будут проводиться с учетом требований безопасности, медицинских показаний и необходимого сопровождения.

Сколько людей эвакуировали с лета

Во время заседания также обсуждали работу транзитных центров для эвакуированных граждан и возможность открытия дополнительного центра в Харьковской области.

Министерство сообщает, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуированы в более безопасные области почти 124 тысяч человек, среди них более 14,5 тысяч детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Данные по эвакуации по областям:

  • Донецкая область - эвакуировано более 85,4 тысяч человек, из них почти 9,3 тысяч детей и более 600 маломобильных лиц;
  • Днепропетровская область - эвакуировано более 24,6 тысяч человек, из них более 4 тысяч детей и почти 1 тысяч маломобильных лиц;
  • Сумская область - эвакуировано более 4,1 тысяч человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;
  • Херсонская область - эвакуировано более 3,5 тысяч человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;
  • Харьковская область - эвакуировано более 5,4 тысяч человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тысяч маломобильных лиц;
  • Запорожская область - эвакуировано более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.

Транзитные центры для эвакуированных

В Украине функционирует 20 транзитных центров для эвакуированных лиц в нескольких регионах. Больше всего таких центров размещено в Днепропетровской области - восемь, в частности в Павлограде, Днепре, а также селах Степное и Волосское.

Кроме того, пять транзитных центров работают в Сумской области, два - в Харьковской, три - на Волыни, по одному - в Николаеве и Запорожье, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

С начала августа 2024 года транзитный центр в Павлограде принял более 36,2 тысяч человек, в Лозовой с 19 августа - более 11,2 тысяч, а в Волосском с 23 августа - более 5 тысяч человек.

После транзитного центра эвакуированные могут воспользоваться услугами бесплатных мест временного пребывания (МТП). Всего их насчитывается в Украине 1 111. Они обеспечивают более 80,5 тыс. койко-мест для ВПЛ. Сейчас свободными остаются более 7,8 тыс. мест. Для лиц с инвалидностью и маломобильного населения создано более 3,5 тысяч мест, из них свободно 81.

Эвакуация с прифронтовых территорий

За последние 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысячи человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы, читайте в материале РБК-Украина.

