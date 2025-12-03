Села в Украине опустошены. Демограф объяснила, как можно преодолеть эту проблему

Проблема опустошения сел в Украине началась еще до начала войны в 2014 году.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова .

Можно ли преодолеть проблему опустошения сел в Украине

По словам эксперта, в Украине "проблема опустошения сел началась еще до войны 2014 года". Причем сохранится такая тенденция, по ее мнению, пока не будет создана "система транспортно-сетевых связей".

"Как в европейских селах, где легко можно добраться до города на работу, учебу, в клуб или к врачу", - объяснила Либанова.

Она напомнила, что в украинских селах, "если нет дорог и транспорта, молодежь не хочет оставаться".

В то же время "если все нормально будет функционировать" - "село будет жить".

"Здесь два варианта: или развиваться, как европейские страны - в том числе с арендованным жильем, или будем развиваться, как раньше, и как Россия", - подчеркнула ученый.

Либанова сообщила, что "состояние сел - это довольно масштабная проблема, над которой нужно серьезно работать".

"И не факт, что после войны мы сразу ее преодолеем", - добавила специалист.

Демограф напомнила, что сегодня "структура экономики меняется". Кроме того, "сейчас работать можно онлайн из села".

"И если село - недалеко от трассы, и есть транспорт - не обязательно жить в городе", - отметила Либанова.

При этом она признала, что это, конечно, "не решает проблему всех сел".

В завершение директор Института демографии и социальных исследований рассказала, что в течение 24-25 февраля 2022 года "за границу выезжало по 100 тысяч человек".

"Это в основном были жители западной Украины - и городов, и сел. Из Киева за такое короткое время тогда добраться было физически почти невозможно", - объяснила она.

В целом, согласно данным Либановой, за границей находится больше всего горожан - киевлянок и харьковчанок.

"Они ехали не на работу, а спасаясь от этого ужаса", - подытожила она.