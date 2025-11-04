Демография деоккупированных громад выравнивается: где прирост трудоспособных и низкая безработица

По состоянию на начало 2025 года количество населения, которое в начале войны было вынуждено эвакуироваться из уже деоккупированных громад, составляет около 10%. В то же время демографические показатели там выравниваются.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ссылаясь на данные аналитической записки "Восстановление и развитие деоккупированных громад", подготовленной Институтом аналитики и адвокации при поддержке Transparency International, Шуляк отметила, что в некоторых громадах в Киевской и Черниговской областях официальных безработных – в среднем 1%.

Более того, растет и количество трудоспособного населения. Лучший показатель в Седневской и Гончаровской общинах Черниговщины, Славутицкой – в Киевской области.

Демографические показатели по громадам

Демографическими последствиями полномасштабного вторжения являются:

Внутренняя и внешняя миграция населения; отток трудоспособного населения.

Увеличение доли уязвимых групп населения; гендерный дисбаланс.

Уменьшение экономических возможностей региона; постепенная депопуляция; утрата человеческого капитала.

В целом, добавила Елена Шуляк, в ТОП-3 деоккупированных громад, где трудоспособного населения по состоянию на данный момент стало меньше, входит:

Купянская громада в Харьковской области – количество трудоспособного населения уменьшилось на 84%.

Старосалтовская громада на Харьковщине – на 55%.

Седневская громада на Черниговщине – на 40%.

В то же время в ТОП-3 громад, где трудоспособного населения стало больше, входят.

Макаровская громада на Киевщине, где прирост составил 15%.

Бучанская громадав Киевской области, где прирост – 12%.

Роменская громадав Сумской области – почти 6%.

А в ТОП-5 громад, где количество населения выросло в целом, входят:

Ирпенская громада в Киевской области – плюс 30%.

Бучанская громада в Киевской области – плюс 15%.

Роменская громада в Сумской области – плюс почти 6%.

Макаровская громада в Киевской области – более 5%.

Седневское громада на Черниговщине – плюс 7,5%.

"Как следует из исследования, в целом среднее значение доли выбывших к численности населения на начало 2025 года по громада составляет около 10%", - отметила Елена Шуляк.

В то же время она сообщила, что у некоторых деоккупированных громад достаточно низкий показатель по безработице. Например, в Славутицкой громаде - 3,9% и 1,4% и Городнянской в ​​Черниговской области - 2,5%. Среднее значение доли безработных в деоккупированных громадах составляет 0,9%.

Относительно трудоспособного населения лучший показатель у Седневской громады Черниговщины с показателем в 67,2%, вторая по этому показателю Славутицкая громада из Киевской области - 65,5%. Замыкает тройку Гончаровская громада в Черниговской области с показателем в 58,1%.

Что заставляет украинцев покидать страну, а что побуждает возвращаться

По словам Елены Шуляк, среди причин, заставляющих покидать украинцев свои дома, не только война, но и отсутствие жилья, а также проблемы с трудоустройством.

Так, с февраля 2022 года за пределы Украины выехали почти 7,5 млн украинцев. Больше украинских беженцев – более 1 млн – сегодня находится в Германии, многие выехали в Польшу, Чехию, Словакию и другие европейские государства.

За границу выезжает наиболее трудоспособная часть населения, так сказать, драйвер экономики, поэтому возвращение украинцев домой – глобальный вызов для государства.

Как отметила парламентарий, возвращению украинцев домой способствует в первую очередь решение их жилищного вопроса.

Так, еще с 2023 года работает государственная программа компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье – еВидновлення, кроме этого расширяются возможности для переселенцев и не только покупать жилье по программе еОселя.

Недавно, напомнила Елена Шуляк, для ВПЛ уменьшили первый взнос за жилье по льготной ипотеке до 120 тыс. грн – при условии, если стоимость квартиры не больше 2 млн грн.

Однако большей поддержкой гражданам, которые хотят вернуться, будет, в частности, расширение возможностей программы еВидновлення для тех, чье разрушенное жилье расположено на ТОТ, а также проведение жилищной реформы, предусмотренной законопроектом "Об основных принципах жилищной политики". Это запустит сразу несколько инструментов решения жилищного вопроса для нуждающихся граждан.

"По еВидновленню мы видим, что подавляющее большинство информационных сообщений о повреждении или уничтожении жилья поступает от владельцев жилья, расположенного на ВОТ. Поэтому правительству следует как можно быстрее масштабировать программу на эти регионы. А жилищная реформа позволит тем или иным способом жилье или получить временно – как социальную или служебную аренду", – резюмировала Елена Шуляк.