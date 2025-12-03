Села в Україні спустошені. Демограф пояснила, як можна подолати цю проблему

Проблема спустошення сіл в Україні почалася ще до початку війни у 2014 році.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова .

Чи можна подолати проблему спустошення сіл в Україні

За словами експерта, в Україні "проблема спустошення сіл почалася ще до війни 2014 року". Причому зберігатиметься така тенденція, на її думку, допоки не буде створено "систему транспортно-мережевих зв'язків".

"Як у європейських селах, де легко можна дістатися до міста на роботу, навчання, в клуб чи до лікаря", - пояснила Лібанова.

Вона нагадала, що в українських селах, "якщо немає доріг і транспорту, молодь не хоче залишатися".

Водночас "якщо все нормально функціонуватиме" - "село житиме".

"Тут два варіанти: або розвиватися, як європейські країни - в тому числі з орендованим житлом, або будемо розвиватись, як раніше, і як Росія", - наголосила науковець.

Лібанова повідомила, що "стан сіл - це доволі масштабна проблема, над якою потрібно серйозно працювати".

"І не факт, що після війни ми одразу її подолаємо", - додала фахівець.

Демограф нагадала, що сьогодні "структура економіки змінюється". Крім того, "зараз працювати можна онлайн із села".

"І якщо село - недалеко від траси, і є транспорт - не обов'язково жити в місті", - зауважила Лібанова.

При цьому вона визнала, що це, звісно, "не вирішує проблему всіх сіл".

Насамкінець директор Інституту демографії та соціальних досліджень розповіла, що впродовж 24-25 лютого 2022 року "за кордон виїжджало по 100 тисяч людей".

"Це здебільшого були мешканці західної України - і міст, і сіл. З Києва за такий короткий час тоді дістатися було фізично майже неможливо", - пояснила вона.

В цілому, згідно з даними Лібанової, за кордоном перебуває найбільше містян - киянок та харків'янок.

"Вони їхали не на роботу, а рятуючись від цього жахіття", - підсумувала вона.