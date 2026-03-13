Готовят "охоту"? США дают до 10 млн долларов за информацию о Моджтабе Хаменеи
США объявили вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и топ-чиновниках КСИР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы Rewards for Justice.
В сообщении указано, что до 10 млн долларов можно получить за информацию о следующих лицах:
- Моджтаба Хаменеи - верховный лидер Ирана;
- Али Асгар Хеджази - заместитель руководителя аппарата офиса верховного лидера;.
- Али Лариджани - советник верховного лидера Ирана;
- Яхья Рахим Сафави - генерал-майор, военный советник верховного лидера;
- Эскандар Момени - министр внутренних дел Ирана;
- Эсмаил Хатиб - министр разведки и безопасности Ирана;
- советник верховного лидера Ирана (имя не указано);
- секретарь Совета обороны Ирана (имя не указано);
- глава военного офиса верховного лидера (имя не указано);
- командующий КСИР (имя не указано).
"Эти лица командуют и руководят различными элементами КСИР, который планирует, организует и осуществляет террористическую деятельность по всему миру", - отмечается в сообщении Rewards for Justice.
Еще 15 апреля 2019 года Государственный департамент США включил КСИР в список иностранных террористических организаций.
В 2017 году Министерство финансов США также внесло КСИР в список специально обозначенных глобальных террористов.
Трампу не нравится Моджтаба Хаменеи
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил о том, что он недоволен новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Также американский лидер не исключил, что Моджтабу Хаменеи могут ликвидировать, если он откажется пойти на условия США.
Стоит заметить, что Моджтаба Хаменеи был ранен в результате ракетных ударов Израиля и США.