Готовят "охоту"? США дают до 10 млн долларов за информацию о Моджтабе Хаменеи

США объявили вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и топ-чиновниках КСИР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы Rewards for Justice .

В сообщении указано, что до 10 млн долларов можно получить за информацию о следующих лицах:

Моджтаба Хаменеи - верховный лидер Ирана;

Али Асгар Хеджази - заместитель руководителя аппарата офиса верховного лидера;.

Али Лариджани - советник верховного лидера Ирана;

Яхья Рахим Сафави - генерал-майор, военный советник верховного лидера;

Эскандар Момени - министр внутренних дел Ирана;

Эсмаил Хатиб - министр разведки и безопасности Ирана;

советник верховного лидера Ирана (имя не указано);

секретарь Совета обороны Ирана (имя не указано);

глава военного офиса верховного лидера (имя не указано);

командующий КСИР (имя не указано).

"Эти лица командуют и руководят различными элементами КСИР, который планирует, организует и осуществляет террористическую деятельность по всему миру", - отмечается в сообщении Rewards for Justice.

Еще 15 апреля 2019 года Государственный департамент США включил КСИР в список иностранных террористических организаций.

В 2017 году Министерство финансов США также внесло КСИР в список специально обозначенных глобальных террористов.