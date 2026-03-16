Моджтаба Хаменеи выступил с обращением после того, как Трамп заявил, что он мертв

22:04 16.03.2026 Пн
2 мин
Новый лидер Ирана передал первые указания чиновникам после назначения
aimg Мария Науменко
фото: Моджтаба Хаменеи, верховный лидер Ирана (Getty Images)

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал первые указания государственным чиновникам, призвав их продолжать работу в соответствии с директивами его покойного отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно сообщению, в своем обращении он призвал чиновников оставаться на своих должностях и продолжать работу в соответствии с ранее определенными директивами.

"Этим я объявляю, что на данный момент ни один из них не нуждается в возобновлении своего назначения. Очень важно, чтобы они продолжали свою работу в соответствии с директивами, полученными при жизни аятоллы Хаменеи", - говорится в заявлении нового Верховного лидера Ирана.

Хаменеи, которого 8 марта избрали преемником отца, до сих пор не появлялся на публике. С момента назначения его не видели на видео или фотографиях.

Напомним, 13 марта США объявили вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и руководителях Корпуса стражей исламской революции.

Президент США Дональд Трамп одновременно выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.

После этого в СМИ распространились слухи, что новый иранский лидер якобы находится в Москве, где проходит лечение после ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По неподтвержденным данным, он может находиться в одной из резиденций Кремля.

