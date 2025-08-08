ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Секретное купе за 7 тысяч долларов: проводника задержали при попытке вывоза уклониста

Украина, Пятница 08 августа 2025 16:20
UA EN RU
Секретное купе за 7 тысяч долларов: проводника задержали при попытке вывоза уклониста Фото: пограничники сорвали попытку незаконного вывоза уклониста (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оперативники разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов и даже пытался подкупить пограничника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности Волынского отряда разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти нарушителя за границу.

Свои "услуги" проводник оценивал в 7 тысяч долларов, а схема предусматривала сокрытие "клиента" в служебном купе.

Кроме того, железнодорожник пытался привлечь к противоправной деятельности пограничника, предлагая ему 5 тысяч долларов.

Межведомственная группа задержала переправщика и "пассажира" во время оформления поезда. Обоим объявлено о подозрении за совершение уголовных правонарушений. Также суд избрал им меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, есть ряд включений. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Однако кое-кто из мужчин все же пытается выехать за пределы Украины в обход пунктов пропуска. В частности украинец пытаясь незаконно попасть в Молдову использовал параплан.

Незадолго до этого девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции из Telegram-канала.

Более того, в этом году на Львовщине пограничники уже в третий раз задержали одного и того же мужчину, который пытался незаконно выехать за пределы страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Война России против Украины Пограничники
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине