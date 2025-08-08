Секретное купе за 7 тысяч долларов: проводника задержали при попытке вывоза уклониста

Оперативники разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов и даже пытался подкупить пограничника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Межведомственная группа задержала переправщика и "пассажира" во время оформления поезда. Обоим объявлено о подозрении за совершение уголовных правонарушений. Также суд избрал им меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Кроме того, железнодорожник пытался привлечь к противоправной деятельности пограничника, предлагая ему 5 тысяч долларов.

Свои "услуги" проводник оценивал в 7 тысяч долларов, а схема предусматривала сокрытие "клиента" в служебном купе.

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности Волынского отряда разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти нарушителя за границу.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, есть ряд включений. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Однако кое-кто из мужчин все же пытается выехать за пределы Украины в обход пунктов пропуска. В частности украинец пытаясь незаконно попасть в Молдову использовал параплан.

Незадолго до этого девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции из Telegram-канала.

Более того, в этом году на Львовщине пограничники уже в третий раз задержали одного и того же мужчину, который пытался незаконно выехать за пределы страны.