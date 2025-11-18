ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Быстрые решения" Зеленского согласуют с Кабмином и "слугами", возможны и кадровые, - источник

Киев, Вторник 18 ноября 2025 11:33
UA EN RU
"Быстрые решения" Зеленского согласуют с Кабмином и "слугами", возможны и кадровые, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, что сложилась в стране на фоне громкого коррупционного скандала в энергетике.

Об этом РБК-Украина сообщил собственный источник.

Также готовятся некоторые решения, которые собеседник издания не хочет раскрывать, ведь глава государства еще должен поговорить с правительством и фракцией "Слуга народа".

На уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от решения президента, ведь у него на рассмотрении есть как политические, так и кадровые решения.

Что сказал президент о "быстрых решениях"

Напомним, президент Украины, который сегодня находится с официальным визитом в Испании, сегодня утром анонсировал, что в среду, 19 ноября посетит Турцию.

А уже на этот четверг глава государства поручил готовить Ставку верховного главнокомандующего.

"Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - написал на своих страницах в соцсетях президент.

Коррупционный скандал в энергетике и как реагирует власть

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома".

По данным следствия, участники схемы брали 10-15% от контрактов и называли этот механизм "шлагбаумом". Среди фигурантов - бывший бизнес-партнер Зеленского, совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич, экс-министр энергетики Герман Галущенко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-руководитель службы безопасности "Энергоатома" и четверо участников "бэк-офиса".

Некоторым фигурантам уже избрали меры пресечения, Чернышеву - ВАКС продолжит рассматривать сегодня. При этом Миндич и Цукерман находятся за границей.

В отношении двух последних президент Зеленский подписал указ о санкциях. Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть увольнение главы Минюста Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Правительство уже утвердило план обновления наблюдательных советов и руководства ключевых госкомпаний топливно-энергетического комплекса. Зеленский анонсировал комплексную очистку системы управления энергетикой, включая:

  • обновлением состава НКРЭКУ;
  • изменениями в руководстве Госинспекции ядерного регулирования и Госэнергонадзора;
  • назначением нового руководителя Фонда государственного имущества;
  • перезагрузкой АРМА до конца года;
  • аудитом и продажей активов, принадлежавших российским компаниям и коллаборационистам, для усиления обороны и наполнения бюджета Украины.

Как подчеркнул глава государства, все такие объекты должны работать на сто процентов в интересах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ САП Тимур Миндич Энергоатом Верховная рада Слуга народа
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского