Главная » Новости » В мире

В сети заявили, что Умеров не вернется в Украину: где на самом деле секретарь СНБО

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 16:29
В сети заявили, что Умеров не вернется в Украину: где на самом деле секретарь СНБО Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас находится в официальной командировке за рубежом. Информация о том, что он не вернется в Украину - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Командировка Умерова

Ряд СМИ накануне сообщил о том, что Умеров якобы отказался возвращаться в Украину на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. По сообщениям СМИ, он, якобы, лично сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем решении.

Опровержение недостоверной информации

В ЦПД отметили, что в последние дни Умеров находится в запланированной официальной командировке.

"На сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

Что предшествовало

Недавно, во время судебного заседания по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного дела прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры впервые публично упомянул имя Рустема Умерова.

По словам прокурора, основной подозреваемый по делу - бизнесмен Тимур Миндич - мог иметь влияние не только на министра энергетики Германа Галущенко, но и на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

"В течение 2025 года задокументированы факты противоправной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко, а также в сфере обороны - через влияние на министра обороны Умерова", - заявил прокурор.

В то же время стало известно, что в тот же день Умеров выехал из Украины в Стамбул. По его словам, он находится там для работы над восстановлением процесса обмена пленными.

Впоследствии Умеров заявил, что любые попытки связать работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц - безосновательны. По его словам, он действительно встречался с Тимуром Миндичем и обсуждал вопрос бронежилетов по одному из контрактов. Однако в итоге этот контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни одна поставка не состоялась.

