Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

За словами Пацкана, "всі зацікавлені в об'єктивності" аудиту

Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Рахункової палати Валерія Пацкана в інтерв'ю DT.UA.

Він розповів, що цього року було проаналізовано ефективність управління державним майном, закріпленим за державними оборонними підприємствами та частково надано відповідні рекомендації.

"Також Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту окремих напрямів діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема Укроборонпрому. Що стосується анонсованого аудиту із залученням "великої четвірки", - всі зацікавлені в об'єктивності, і тому всі варіанти отримання правдивої та неупередженої оцінки допустимі”, - сказав Пацкан.

Нагадаємо, 16 березня президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".

Раніше Порошенко заявляв, що аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року.

Напередодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит "Укроборонпрому".