Кабмін має провести аудит "Укроборонпрому", - посол США

Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Аудит, за словами посла, допоможе в боротьбі з корупцією у секторі нацбезпеки

Кабінет міністрів України має провести аудит державного концерну "Укроборонпром", щодо якого у ЗМІ розгорівся скандал з приводу розкрадань. Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, це допоможе в боротьбі з корупцією у секторі нацбезпеки.

"Уряд України має також провести аудит "Укроборонпрому" і розсекретити накази. Таким чином це допоможе в боротьбі з корупцією у секторі національної безпеки та оборони… Це допоможе зробити цю систему більш прозорою. Таким чином, і ліки, і зброя буде потрапляти до рук українських бійців", - заявила Йованович.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальну справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info" про факти розкрадання в оборонці.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок вийшла третя частина розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії. У програмі йшлося про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з поста першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Відзначимо, в перших двох частинах журналістського розслідування говорилося про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. Повідомлялося, що син Гладковського Ігор організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, за які українські оборонні підприємства переплачували у 2-4 рази.