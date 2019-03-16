Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому"

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Згідно з рішенням буде проведено аудит "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів

Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

У рішенні РНБО йдеться про організацію у місячний термін аудиту ДК "Укроборонпром" та підприємств, які є учасниками концерну, із залученням міжнародних експертів.

Відповідно до указу Кабінет міністрів України має забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу країни. Також уряд повинен забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю за діяльність ДК "Укроборонпром" та інших держпідприємств оборонного комплексу з боку держави та громадськості.

Зазначається, що уряд повинен опрацювати питання щодо доцільності створення органу з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами держвласності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі "Укроборонпромом".

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі повинне у місячний термін забезпечити розгляд з питань імпортозаміщення металургійної продукції, підшипників спеціального призначення, електронних компонентів тощо.

Напередодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит державного концерну "Укроборонпром".