Порошенко назвав терміни проведення аудиту "Укроборонпрому"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Тендер на визначення аудитора може тривати до двох місяців

Аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

Порошенко зазначив, що докласть максимум зусиль, щоб аудит розпочався як найскоріше.

"Зараз Уряд разом з РНБОУ мають розпочати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри", - наголосив президент.

Він припустив, що тендер на визначення аудитора може бути до двох місяців, а сам "аудит має бути завершений в цьому році".

"Крім аудиту, там має бути ревізія. І ревізію мають проводити наші правоохоронні органи. І ревізію має проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, в тому числі і до таємних документів, і яка матиме можливість у випадку знайдених порушень точно їх усунити і проінформовати про це суспільство", - зазначив Порошенко.

Говорячи про відкритість аудиту президент додав, що якщо аудит буде проведений міжнародною компанією, то аудит буде оприлюднений.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, за результатами засідання РНБО доручено провести аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.

Напередодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит "Укроборонпрому".