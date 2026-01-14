Масштабные схемы избежания мобилизации: в 8 областях объявили подозрения

Прокуратура совместно с правоохранителями разоблачила масштабные схемы избежания мобилизации в восьми регионах Украины. К делу привлечены должностные лица военкоматов, медики и организаторы незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

"Разоблачение таких преступлений является одним из приоритетов, ведь они подрывают обороноспособность государства", - отмечают в прокуратуре.

Ивано-Франковская область: двое сержантов ТЦК переправили не менее 10 мужчин за 8000 долларов с каждого.

Запорожье: за 800 долларов продавали GPS-маршруты для побега из Украины.

"Схемы охватывали сразу несколько регионов и действовали при участии как медиков, так и должностных лиц ТЦК и пограничной службы", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители зафиксировали десятки фактов , когда за деньги военнообязанным помогали получить фиктивную инвалидность или незаконно покинуть страну.

Военное положение и мобилизация

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Речь идет о документах №14366 и №14367.

Согласно им, режим военного положения и мобилизация должны быть продлены с 05:30 3 февраля 2026 года до 3 мая 2026 года включительно. Последний раз парламент продлевал эти меры до 3 февраля 2026 года.

Также Зеленский после совещания с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым заявил о необходимости изменений в системе мобилизации.

По данным Минобороны, ведомство сталкивается с дефицитом финансирования в 300 млрд гривен, а также с проблемами самовольного оставления частей и более чем двумя миллионами украинцев, которые находятся в розыске.