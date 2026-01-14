ua en ru
Масштабные схемы избежания мобилизации: в 8 областях объявили подозрения

Украина, Среда 14 января 2026 20:12
Масштабные схемы избежания мобилизации: в 8 областях объявили подозрения
Автор: Сергей Козачук

Прокуратура совместно с правоохранителями разоблачила масштабные схемы избежания мобилизации в восьми регионах Украины. К делу привлечены должностные лица военкоматов, медики и организаторы незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Правоохранители зафиксировали десятки фактов, когда за деньги военнообязанным помогали получить фиктивную инвалидность или незаконно покинуть страну.

"Схемы охватывали сразу несколько регионов и действовали при участии как медиков, так и должностных лиц ТЦК и пограничной службы", - отметили в прокуратуре.

В частности:

Львовская область: заместитель директора больницы и двое врачей оформляли фиктивные справки об инвалидности, получив 8300 долларов.

Днепропетровская область: пограничник предлагал нелегальный выезд за границу за 12 000 долларов.

Сумская область: заведующий отделением требовал 20 000 гривен за "правильный" диагноз для ВВК.

Закарпатье: житель Хуста за 5000 евро организовывал переход в Румынию.

Запорожье: за 800 долларов продавали GPS-маршруты для побега из Украины.

Волынь: руководитель РТЦК обещал внести изменения в систему "Оберег" за 3000 долларов.

Ивано-Франковская область: двое сержантов ТЦК переправили не менее 10 мужчин за 8000 долларов с каждого.

Хмельницкая область: врач требовал 1500 долларов за оформление инвалидности.

"Разоблачение таких преступлений является одним из приоритетов, ведь они подрывают обороноспособность государства", - отмечают в прокуратуре.

Военное положение и мобилизация

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Речь идет о документах №14366 и №14367.

Согласно им, режим военного положения и мобилизация должны быть продлены с 05:30 3 февраля 2026 года до 3 мая 2026 года включительно. Последний раз парламент продлевал эти меры до 3 февраля 2026 года.

Также Зеленский после совещания с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым заявил о необходимости изменений в системе мобилизации.

По данным Минобороны, ведомство сталкивается с дефицитом финансирования в 300 млрд гривен, а также с проблемами самовольного оставления частей и более чем двумя миллионами украинцев, которые находятся в розыске.

