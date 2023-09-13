СБУ разоблачила на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области

Правоохранители поймали на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области. Также подозрения объявили группе "уклонистов", которые хотели избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией Украины ликвидировало масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

В результате комплексных мероприятий на сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, которое действовало в составе преступной группы.

В сутки комиссия делала 20 фальшивых справок

За деньги чиновники "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Для этого фигуранты "продавали" своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов". В течение суток организаторы сделки могли "наштамповать" более 20 фальшивых медсправок", - говорится в сообщении.

Руководству ВВК объявили подозрения

По данным следствия, для того, чтобы "пропустить" через местную ВВК "уклонистов" из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц. Стоимость коррупционных "услуг" составляла от 7 до 10 тысяч долларов.

Сумма зависела от срочности выполнения "заказа". Полученную подделку "уклонисты" использовали для снятия с воинского учета и дальнейшего выезда за границу.

Фото: Объявление подозрения (facebook.com/SecurSerUkraine)

На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по факту "служебного подлога, совершенного по предварительному сговору группой лиц".

Подозрения получили не только члены комиссии

Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении 5 мужчинам, которые пытались воспользоваться "схемой" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

Подозрение объявлено по факту "уклонение от призыва на военную службу". Сейчас решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

Вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.