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Зеленский дал поручение разведке и СБУ после удара России по Вишневому

20:05 06.07.2026 Пн
1 мин
В Вишневом после атаки россиян была повторная детонация
aimg Иван Носальский
Зеленский дал поручение разведке и СБУ после удара России по Вишневому Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украинская разведка и Служба безопасности должны выяснить обстоятельства российского удара по Вишневому Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что из-за российского удара сейчас тяжелая ситуация в Вишневом, там была повторная детонация.

Каждые полчаса о спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров президенту докладывает министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом", - отметил Зеленский.

Обстрел Вишневого

Напомним, сегодня, 6 июля, ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Враг применил большое количество баллистических и крылатых ракет, они атаковали Киев и область.

Одной из целей врага стал город Вишневое Киевской области. После "прилета" там началась повторная детонация. В результате атаки было уничтожено пять улиц.

Местных жителей предупредили, что качество воздуха резко ухудшилось. Уровень загрязнение определили как "красный".

Также в городе обустроили два пункта эвакуации для тех жителей, которые хотят выехать оттуда.

Все детали последствий российской атаки - в материале РБК-Украина.

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