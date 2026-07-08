Число погибших возросло, 300 домов пострадали: как выглядит Вишневый после обстрела

Число погибших после российского удара по Вишневому увеличилось до девяти. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы, а специалисты уже оценили масштабы разрушений, затронувших почти 300 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской ОВА Михаила Калашника в сети Telegram.

Число погибших увеличилось до девяти

В Вишневом продолжают ликвидировать последствия одной из самых разрушительных российских атак по Киевской области. На протяжении дня на месте работали представители областной администрации и местной власти, спасатели, полицейские, коммунальные службы, энергетики, специалисты газораспределительной сети и другие профильные службы.

По словам Михаила Калашника, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время удара. Таким образом количество погибших возросло до девяти человек.

"К сожалению, имеем еще одну трагическую новость. В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения вследствие российского удара. Таким образом количество погибших выросло до девяти. Искренние соболезнования родным и близким каждого, чью жизнь забрала Россия", — сообщил глава Киевской ОВА.

По состоянию на вечер в медицинских учреждениях остаются 18 пострадавших. Всем им оказывается необходимая помощь.

Повреждены почти 300 жилых домов

Комиссии уже завершили предварительное обследование поврежденного жилья и разделили объекты на три категории.

К первой отнесли дома с незначительными повреждениями. Их владельцы смогут получить государственную компенсацию для самостоятельного восстановления. Таких объектов предварительно насчитали 115.

Во вторую категорию вошли 47 домов, которым требуется капитальный ремонт. Их планируют восстанавливать за счет государственного и областного бюджетов.

Еще 91 дом полностью разрушен и нуждается в новом строительстве. Их восстановление также профинансируют государство и область.

Кроме того, запланирован ремонт двух поврежденных многоквартирных домов и восстановление инженерных сетей квартала.

По последним данным, повреждения получили 253 частных дома и 27 многоквартирных домов.

В жилых многоэтажках выбито 1692 окна. Также поступило 65 обращений от представителей бизнеса, имущество которых пострадало в результате атаки.

Власти отмечают, что обследование продолжается, поэтому окончательные масштабы разрушений еще уточняются.

Пострадавших расселяют и обеспечивают помощью

В течение дня на месте работали более 200 коммунальщиков, была задействована специальная техника, а также благотворительные организации и волонтеры.

Для людей, которые лишились жилья, организовали временное размещение. Сейчас в пунктах временного проживания находятся 60 человек, еще 160 разместились у родственников и знакомых. При необходимости резерв мест обещают оперативно увеличить.

Кроме того, благодаря работе фудтрака Олега Бибикова для жителей организовано трехразовое горячее питание.

По словам Михаила Калашника, сейчас главной задачей остается максимально быстро оказать помощь каждой пострадавшей семье, обеспечить людей жильем и поддержкой, а также восстановить поврежденную инфраструктуру.