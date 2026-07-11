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Удар КАБами по Сумам: уже 5 погибших и 30 раненых, есть тяжелые

19:11 11.07.2026 Сб
1 мин
в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения
aimg Валерия Абабина
Удар КАБами по Сумам: уже 5 погибших и 30 раненых, есть тяжелые Фото: Последствия российской атаки на Сумы 11 июля (t.me/hryhorov_oleg)
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Число погибших в результате российского удара по Сумам возросло до пяти. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время обстрела 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Как сообщил мэр Сум, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов", - написал Кобзарь.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Число пострадавших также возросло – до 30 человек. В настоящее время пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра, медики оказывают всем необходимую помощь и борются за жизнь каждого.

Ранее РБК-Украина сообщало, что враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.

Тогда глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал о четырех погибших и семерых раненых.

В ночь на 11 июля Россия также массированно атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном.

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