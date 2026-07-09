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Зеленский об ударе по Вишневому: "прилетело" по складу "Укроборонпрома", будут увольнения

21:08 09.07.2026 Чт
1 мин
Глава государства пообещал уголовную ответственность для виновных
aimg Иван Носальский
Зеленский об ударе по Вишневому: "прилетело" по складу "Укроборонпрома", будут увольнения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В Вишневом в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что в Вишневом был склад боеприпасов, по которому ударили россияне. Из-за этого пострадало большое количество людей, также были погибшие.

По словам Зеленского, он получил всю информацию о расследовании от Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Офиса генпрокурора. Уже открыто уголовное производство.

"Виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены из "Укроборонпрома", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома", - заверил президент.

Удар по Вишневому

Напомним, во время массированного удара по Украине в ночь на 6 июля россияне атаковали Вишневое Киевской области. После обстрела там прогремели повторные взрывы.

Как выяснилось, в городе в результате атаки и повторной детонации были уничтожены пять улиц. Часть жителей эвакуировали. Также было зафиксировано сильное загрязнение воздуха.

По состоянию на сегодня известно, что девять человек погибли, еще 18 - пострадали.

После атаки президент Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить детали трагедии в Вишневом.

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