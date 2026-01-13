ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина ударила по заводу по производству дронов в Таганроге и не только, - Генштаб

Вторник 13 января 2026 10:26
UA EN RU
Украина ударила по заводу по производству дронов в Таганроге и не только, - Генштаб Фото: Украина ударила по заводу по производству дронов в Таганроге и не только (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 13 января Украина ударила ракетами по заводу по производству дронов в Таганроге Ростовской области РФ. Также был поражен ряд целей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Поражение завода дронов в Таганроге

По данным военных, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора украинские подразделения применили ракеты отечественного производства по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области РФ.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Поражение данного объекта снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", - пояснили в Генштабе.

В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы повреждений уточняются.

Другие поражения

Кроме того, Силы обороны поразили ряд целей российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, на ВОТ Запорожской области был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, ЗРК "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также сосредоточение живой силы противника вблизи Любимовки.

На ВОТ Донецкой области поражены склад боеприпасов и место сосредоточения личного состава противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" вблизи населенного пункта Солнечное.

Результаты ударов уточняются.

В Силах обороны подчеркнули, что планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск продолжаются.

Атака на российский Таганрог

Напомним, утром 13 января российский город Таганрог подвергся атаке беспилотников. В городе прогремели взрывы, после чего в социальных сетях появились сообщения о попадании по территории предприятия "Атлант Аэро".

Отмечается, что "Атлант Аэро" специализируется на производстве компонентов для боевых беспилотников, систем управления и комплексов радиоэлектронной борьбы. Основные разработки предприятия связаны с дронами типа "Орион" и FPV-беспилотниками.

В то же время это не первый случай ударов по объектам в Таганроге.

В частности, в ноябре 2025 года украинские силы уже наносили удары по городу. Тогда под атаку попал авиационный завод "ТАНТК им. Бериева", где были уничтожены два экспериментальных самолета российской армии - А-60 и А-100ЛЛ.

Кроме того, дроны атаковали Таганрог и в июне прошлого года. Тогда местные российские ресурсы также сообщали о взрывах в городе и возможном попадании по территории завода "Атлант Аэро".

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Дрони
Новости
В Киеве действуют аварийные отключения света после атаки РФ
В Киеве действуют аварийные отключения света после атаки РФ
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году