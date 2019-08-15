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СБУ оприлюднила відео з місця затримання Гримчака

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 10:08
СБУ оприлюднила відео з місця затримання Гримчака
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Кримінальну справу по Гримчаку розслідує спільна слідча група представників НАБУ, СБУ і ГПУ

Служба безпеки України опублікувала відеозапис затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що слідчі дії проходили під процесуальним керівництвом прокурорів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Генеральної прокуратури.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ і УСР ГПУ.

Нагадаємо, правоохоронці завершили обшук у квартирі Гримчака, якого затримали за підозрою у вимаганні хабара. За словами його адвоката Фелікса Кашарського, зараз заступник міністра знаходиться "на Борисоглібській", де розташовано управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

У той же час дружина затриманого Юлія Гримчак розповіла, що другий затриманий - її брат. Юлія стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловікові і назвала кримінальну справу політичним замовленням.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідування Генпрокуратури і СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

У той же час у МінВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків на посаді заступника міністра.

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Новини України Служба безпеки УкраїниЮрій Гримчак
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