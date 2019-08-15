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СБУ опубликовала видео с места задержания Грымчака

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 10:08
СБУ опубликовала видео с места задержания Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Уголовное дело по Грымчаку расследует совместная следственная группа представителей НАБУ, СБУ и ГПУ

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следственные действия проходили под процессуальным руководством прокуроров управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Напомним, правоохранители завершили обыск в квартире Грымчака, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки. По словам его адвоката Феликса Кашарского, сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской", где расположено управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В то же время жена задержанного Юлия Грымчак рассказала, что второй задержанный - ее брат. Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу и назвала уголовное дело политическим заказом.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныЮрий Грымчак
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