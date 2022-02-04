Британська компанія навчить штучний інтелект сприймати світ як людина

Британська компанія CausaLens планує навчити прогностичний штучний інтелект сприймати світ, як людина. Вчені вже отримали фінансування у розмірі 45 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Сьогодні одним з найпопулярніших застосувань штучного інтелекту є його використання для спроби прогнозування, аби визначити майбутній результат. Водночас алгоритми нейромережі інколи не враховують багато нюансів та причинно-наслідкових зв’язків, що, зі свого боку, згубно впливає на результат.

Стартап, який отримав назву CausaLens, розробив технологію, яка здатна розв'язати вищезгадане питання, оскільки представлена як інструмент без коду, який здатний робити без участі спеціаліста з аналізу даних.

За словами генерального директора й співзасновника компанії Дарка Матовського, мета стартапу полягає у тому, аби навчити штучний інтелект сприймати світ, як це робить людина.

Нещодавно компанія отримала фінансування у розмірі 45 млн доларів, що допомогло їй збільшити власні доходи на 500%. Сьогодні ж її вартість становить майже 250 млн доларів.

Послугами CausaLens користуються організації у сфері охорони здоров’я, фінансових послуг й державного управління. Вони застосовують нейромережу для прийняття рішень й для привнесення більшої кількості причинно-наслідкових нюансів під час отримання результатів.

"Людський організм - складна система, і тому, застосовуючи базові парадигми штучного інтелекту, ви можете знайти будь-яку закономірність, кореляцію будь-якого роду, і нічого не досягнете. Але якщо ви застосуєте методи причинно-наслідкового зв'язку для розуміння механіки роботи різних органів, ви зможете краще зрозуміти справжню природу того, як частина впливає на іншу", - розповів Матовські, пояснюючи використання нейромережі у сфері охорони здоров’я.

Також роботу штучного інтелекту використало й Агентство суспільної охорони здоров'я, аби з’ясувати причини через які деякі люди утримуються від вакцинації від коронавірусу. Таким чином вони зможуть розробити більш ефективні стратегії розширення кампанії щеплення.