Відеостікери та удосконалення реакції: Telegram отримав велике оновлення

Що ж нового?

Відеостікери

Анімовані стікери є чіткими й легкими. Розмір одного файлу зазвичай не перевищує й 30 кБ, однак для його створення необхідно мати при собі досвід роботи з, наприклад, Adobe Illustrator. Відтепер створити стікер можна завдяки конвертуванню відеофайлу.

Your browser does not support HTML5 video.

Покращення функції реакції

Анімації реакцій стали більш компактними. Водночас аби надіслати більш масштабну - необхідно потрібно довше потримати емодзі.

Зокрема, функція реакції відтепер стала й синхронізованою. Якщо інший учасник чату відреагує на повідомлення, коли у вас також відкрито відповідне віконце - ви побачите анімацію одночасно з ним.

Your browser does not support HTML5 video.

Нові емодзі та реакції

Telegram доповнило набір реакцій новими емодзі. Зокрема, вони ще й стали інтерактивними.

Your browser does not support HTML5 video.

Покращена навігація між попередніми чатами

Аби повернутися до попереднього чату, достатньо просто натиснути "Назад" й обрати необхідне вам листування або ж групу.

Your browser does not support HTML5 video.

Виправлення помилок:

покращили роботу перекладача;

виклики стали більш якісними;

з’явилась можливість надсилати беззвучні повідомлення з меню поширення;

Telegram обіцяє наступне оновлення вже у лютому.