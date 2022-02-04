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Засновник Telegram розкритикував WhatsApp через проблеми з безпекою

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П'ятниця 04 лютого 2022 11:05
Засновник Telegram розкритикував WhatsApp через проблеми з безпекою Фото: засновник Telegram розкритикував WhatsApp через проблеми з безпекою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник Telegram Павло Дуров вкотре розкритикував конкурентний сервіс WhatsApp. Заявив про постійні проблеми з безпекою, які існують роками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дурова.

У 2017 році стартап Boldend розпочав розробку інструментів для злому месенджера WhatsApp, аби допомогти у боротьбі з кібервійною. Примітно й те, що у створенні стартапу брав участь член ради директорів Meta Пітер Тіль. Підконтрольна йому структура інвестувала у Boldend майже 10 млн доларів. Втім, усунути вразливість, нібито, вдалося лише в січні 2021 року.

Засновник Telegram заявив, що WhatsApp роками є потенційною мішенню для хакерів й з моменту створення месенджеру в ньому завжди відзначались проблеми з безпекою.

"Важко повірити, що технічна команда WhatsApp є настільки некомпетентною. Telegram, як набагато сучасніший IM-клієнт, ніколи не мав таких серйозних проблем з безпекою", - заявив Дуров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що WhatsApp, слідом за Telegram, планує додати функцію реакції на повідомлення.

Також видання розкривало усі подробиці останнього оновлення месенджера Павла Дурова.

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