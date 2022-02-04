Засновник Telegram розкритикував WhatsApp через проблеми з безпекою

Засновник Telegram Павло Дуров вкотре розкритикував конкурентний сервіс WhatsApp. Заявив про постійні проблеми з безпекою, які існують роками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дурова.

У 2017 році стартап Boldend розпочав розробку інструментів для злому месенджера WhatsApp, аби допомогти у боротьбі з кібервійною. Примітно й те, що у створенні стартапу брав участь член ради директорів Meta Пітер Тіль. Підконтрольна йому структура інвестувала у Boldend майже 10 млн доларів. Втім, усунути вразливість, нібито, вдалося лише в січні 2021 року.

Засновник Telegram заявив, що WhatsApp роками є потенційною мішенню для хакерів й з моменту створення месенджеру в ньому завжди відзначались проблеми з безпекою.

"Важко повірити, що технічна команда WhatsApp є настільки некомпетентною. Telegram, як набагато сучасніший IM-клієнт, ніколи не мав таких серйозних проблем з безпекою", - заявив Дуров.