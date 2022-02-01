ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені зафіксували два рекорди серед блискавок

Новость на русском →
Швейцарія , Вівторок 01 лютого 2022 12:02
Вчені зафіксували два рекорди серед блискавок Фото: у ООН визнали двох “рекордсменів” серед блискавок (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) повідомили про двох рекордсменів серед блискавок. Перша підтвердила свій статусі тривалістю, інша ж - довжиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Register.

Що з попередніми рекордами?

У 2012 році титул найдовшого по часу спалаху належав блискавці, яка пронеслась Францією. Натомість спалаху довжиною 321 км, який було зафіксовано над Оклахомою у 2007 році - належав інший рекорд.

Наступний рекорд по дальності було встановлено вже над Бразилією у 2018 році. Тоді ж блискавка пронеслася на відстані 709 кілометрів. Рекордний спалах було встановлено над північною Аргентиною 4 березня 2019 року. У той день блискавка тривала протягом 16,73 секунди.

Двічі вдаряють в те саме місце

Нові ж рекорди було встановлено у місцях, які схильні до блискавок.

У 2020 році в Уругваї та північній частині Аргентини було зафіксовано новий всесвітній рекорд: тривалість спалаху становила аж 17,102 секунду. Натомість Сполучені Штати Америки повернули свій попередній титул - у квітні 2020 року ВМО зареєстрували блискавку довжина якої складала 768 кілометрів.

У ВМО відзначили, що нові рекорди аж ніяк не пов’язані зі змінами клімату Землі. Зокрема, "блискавичні" досягнення були зафіксовані завдяки супутникам, які обладнані спеціальними пристроями для спостереження за блискавками.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про грозу, що влаштувала "світлове шоу" у Києві останнього літа. Спалахи блискавки тривали до середини ночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки
NEWS
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу