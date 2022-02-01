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Twitter проти Німеччини. Соцмережа відмовляється передавати інформацію про користувачів

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Вівторок 01 лютого 2022 16:46
Twitter проти Німеччини. Соцмережа відмовляється передавати інформацію про користувачів Фото: Twitter відмовляється передавати інформацію про користувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа Twitter оскаржила у суді вимогу Німеччини щодо передачі конфіденційних даних користувачів поліції. Новий закон країни зобов’язує видаляти незаконний контент й ділитися даними людей, які підозрюються у кримінальних злочинах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNA.

Новий закон Німеччини набрав чинності вже першого лютого.

Згідно з позовом до адміністративного суду Кельна, компанія вирішила заперечити розширення правил Німеччини щодо боротьби з, нібито, розпалюванням ненависті у мережі. Також Twitter передаватиме особисті дані правоохоронцям лише тоді, коли скоєння злочину буде доведено.

Аналогічні позови подавали й Facebook та Google ще влітку 2021 року.

"Ми стурбовані тим, що закон передбачає серйозне посягання на основні права громадян. Зокрема, ми стурбовані тим, що зобов'язання активно ділитися даними про користувачів із правоохоронними органами змушує приватні компанії брати на себе роль прокурорів, повідомляючи правоохоронцям особисті дані клієнтів навіть за відсутності протиправних дій", - відзначив представник Twitter.

Що відомо про скандальний закон Німеччини?

Його було прийнято ще у 2018 році, нібито, для боротьби з розпалювання ненависті. Згідно з законом, соціальні платформи, наприклад, YouTube, Facebook та Twitter несуть відповідальність за видалення відповідного контенту. Також документ вимагає від компаній регулярно ділитися звітами про його дотримання.

У травні уряд Німеччини розширив застосування закону. Відповідно до нового регламенту, передача особистих даних користувачів, нібито, допомагатиме правоохоронцям ефективніше боротися з правим екстремізмом.

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