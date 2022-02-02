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Приємно дивують: стали відомі ціни моделей флагману Samsung Galaxy S22

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Середа 02 лютого 2022 14:45
Приємно дивують: стали відомі ціни моделей флагману Samsung Galaxy S22 Фото: стали відомі ціни моделей флагману Samsung Galaxy S22 (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

До мережі потрапили ціни одразу усіх моделей флагманського Samsung Galaxy S22. Базовий варіант коштуватиме 799 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Front page tech.

Цінами напередодні анонсу лінійки поділився інсайдер Джон Проссер. За його словами, нові моделі компанії Samsung коштуватимуть:

  • базовий Galaxy S22 - 799 доларів (22,7 тисячі гривень);
  • Galaxy S22+ - 999 доларів (28,3 тисячі гривень);
  • Galaxy S22 Ultra - 1199 доларів (34 тисячі гривень).

Додамо, що ціни належать американському ринку.

Ймовірно, що вартість лінійки Galaxy S22 майже не змінилась після релізу Galaxy S21, оскільки Samsung намагається зіграти таким чином проти іншого техно-гіганта - Apple.

Анонс Galaxy S22 запланований на 9 лютого.

Продаж Galaxy S22 Ultra розпочнеться вже 25 лютого, а Galaxy S22 і Galaxy S22+ - 11 березня.

Нагадаємо, РБК-Україна називало найочікуваніші смартфони 2022 року.

Тим часом Apple планує додати функцію терміналу до своїх мобільних телефонів.

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