В КСИР заявили о "закрытии" Ормузского пролива: возможны ли исключения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Иранский КСИР также подчеркнул, что суда, которые попытаются ее пересечь, могут столкнуться с жесткими ответными действиями.

В заявлении отмечается, что запрещено прохождение всех кораблей, которые направляются в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или покидают их, независимо от выбранного маршрута.

Также сообщается, что утром три контейнеровоза из разных стран пытались пройти через пролив по установленным коридорам, однако после вмешательства и предупреждений со стороны военно-морских сил КСИР были вынуждены изменить курс и повернуть обратно.

Кроме того, в Корпусе заявили, что утверждения американской администрации об открытости Ормузского пролива не соответствуют реальной ситуации, подчеркнув, что фактически он остается закрытым.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.