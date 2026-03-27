В КСИР заявили о "закрытии" Ормузского пролива: возможны ли исключения
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о фактическом "закрытии" морского движения через Ормузский пролив.
Иранский КСИР также подчеркнул, что суда, которые попытаются ее пересечь, могут столкнуться с жесткими ответными действиями.
В заявлении отмечается, что запрещено прохождение всех кораблей, которые направляются в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или покидают их, независимо от выбранного маршрута.
Также сообщается, что утром три контейнеровоза из разных стран пытались пройти через пролив по установленным коридорам, однако после вмешательства и предупреждений со стороны военно-морских сил КСИР были вынуждены изменить курс и повернуть обратно.
Кроме того, в Корпусе заявили, что утверждения американской администрации об открытости Ормузского пролива не соответствуют реальной ситуации, подчеркнув, что фактически он остается закрытым.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
Напомним, что Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.
На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.
Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезную обеспокоенность мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.
Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.
Сейчас круг стран, которые поддержали усиление давления на Иран, существенно расширился.