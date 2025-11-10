ua en ru
Саркози могут досрочно освободить из тюрьмы: суд рассматривает ходатайство

Понедельник 10 ноября 2025 13:01
Саркози могут досрочно освободить из тюрьмы: суд рассматривает ходатайство Фото: бывший президент Франции Николя Саркози (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 10 ноября, в Париже апелляционный суд рассмотрит просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения его апелляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, французская прокуратура запросила освобождение бывшего президента Николя Саркози, который осужден на 5 лет и находится в заключении уже почти три недели, но под определенные условия.

Парижский апелляционный суд с сегодняшнего утра рассматривает ходатайство адвокатов Саркози о его досрочном освобождении из тюрьмы. Ожидается, что решение будет вынесено в первой половине дня.

Саркози, который подключился к заседанию по видеосвязи, заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось "очень тяжелым" и "изнурительным".

Дело Саркози

Напомним, Николя Саркози стал первым в истории Франции бывшим президентом, который реально попал в тюрьму.

21 октября он прибыл в парижскую тюрьму La Santé, чтобы начать отбывание пятилетнего срока заключения за преступный сговор с целью незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года средствами из Ливии.

По данным прокуратуры, когда Саркози якобы договорился с ливийским лидером Муаммаром Каддафи о финансовой поддержке в обмен на политическую лояльность Ливии на международной арене.

25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего президента виновным в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года за счет режима Каддафи.

Также сообщалось, что 70-летний Саркози, который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.

Бывший президент продолжает настаивать на своей невиновности и обещает бороться до конца.

Франция Николя Саркози Президент
