Саркози могут досрочно освободить из тюрьмы: суд рассматривает ходатайство

Сегодня, 10 ноября, в Париже апелляционный суд рассмотрит просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения его апелляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, французская прокуратура запросила освобождение бывшего президента Николя Саркози, который осужден на 5 лет и находится в заключении уже почти три недели, но под определенные условия.

Парижский апелляционный суд с сегодняшнего утра рассматривает ходатайство адвокатов Саркози о его досрочном освобождении из тюрьмы. Ожидается, что решение будет вынесено в первой половине дня.

Саркози, который подключился к заседанию по видеосвязи, заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось "очень тяжелым" и "изнурительным".