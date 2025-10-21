Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму

Сегодня, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения. "Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране", - говорится в сообщении. Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру. В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку