Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму
Сегодня, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.
Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения.
"Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране", - говорится в сообщении.
Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру.
В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку
Приговор Саркози
Напомним, 25 сентября Парижский суд признал Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, виновным в сговоре в рамках дела о финансировании его предвыборной кампании правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах. Ему назначили пять лет заключения, из которых один год - условно.
По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.
70-летний бывший президент отвергал все обвинения в течение судебного процесса и подал апелляцию. По данным французских СМИ, новое рассмотрение дела ожидается в ближайшие месяцы.
Вынесенный приговор предусматривает заключение даже в случае поданной апелляции. Апелляционный суд в Париже имеет до 18 месяцев, чтобы назначить рассмотрение жалобы.