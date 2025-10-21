ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму

Париж, Вторник 21 октября 2025 12:27
UA EN RU
Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму Фото: бывший президент Франции Николя Саркози (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сегодня Николя Саркози попал в следственный изолятор Санте в Париже для заключения.

"Бывший президент Республики официально заключен во Франции, впервые в этой стране", - говорится в сообщении.

Теперь он пройдет административные формальности, которые требуются от всех новых заключенных, прежде чем попасть в свою камеру.

В тюрьму его сопровождала жена Карла Бруни. Перед выездом Саркози встретился со своими сторонниками, которые организовали возле его дома митинг в поддержку

Приговор Саркози

Напомним, 25 сентября Парижский суд признал Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 год, виновным в сговоре в рамках дела о финансировании его предвыборной кампании правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах. Ему назначили пять лет заключения, из которых один год - условно.

По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.

70-летний бывший президент отвергал все обвинения в течение судебного процесса и подал апелляцию. По данным французских СМИ, новое рассмотрение дела ожидается в ближайшие месяцы.

Вынесенный приговор предусматривает заключение даже в случае поданной апелляции. Апелляционный суд в Париже имеет до 18 месяцев, чтобы назначить рассмотрение жалобы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Николя Саркози Президент
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов