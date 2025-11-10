ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Саркозі можуть достроково звільнити з в'язниці: суд розглядає клопотання

Понеділок 10 листопада 2025 13:01
UA EN RU
Саркозі можуть достроково звільнити з в'язниці: суд розглядає клопотання Фото: колишній президент Франції Ніколя Саркозі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 10 листопада, у Парижі апеляційний суд розгляне прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду його апеляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, французька прокуратура запросила звільнення колишнього президента Ніколя Саркозі, який засуджений на 5 років і перебуває в ув'язненні вже майже три тижні, але під певні умови.

Паризький апеляційний суд із сьогоднішнього ранку розглядає клопотання адвокатів Саркозі про його дострокове звільнення з в'язниці. Очікується, що рішення буде винесене у першій половині дня.

Саркозі, який підключився до засідання з відеозв'язку, заявив, що його перебування у в'язниці виявилося "дуже важким" та "виснажливим".

Справа Саркозі

Нагадаємо, Ніколя Саркозі став першим в історії Франції колишнім президентом, який реально потрапив до в’язниці.

21 жовтня він прибув до паризької в’язниці La Santé, щоб розпочати відбування п’ятирічного терміну ув’язнення за злочинну змову з метою незаконного фінансування своєї виборчої кампанії 2007 року коштами з Лівії.

За даними прокуратури, коли Саркозі нібито домовився з лівійським лідером Муаммаром Каддафі про фінансову підтримку в обмін на політичну лояльність Лівії на міжнародній арені.

25 вересня Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року коштом режиму Каддафі.

Також повідомлялось, що 70-річний Саркозі, який розпочав відбувати п’ятирічний термін у в’язниці, отримав смертельні погрози від ув’язненого.

Колишній президент продовжує наполягати на своїй невинуватості та обіцяє боротися до кінця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Николя Саркози Президент
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа