Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой: о чем молчит Саркози

Франция, Четверг 23 октября 2025 07:40
UA EN RU
Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой: о чем молчит Саркози Фото: экс-президент Франции Николя Саркози (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Экс-президент Франции Николя Саркози, который недавно начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Только 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.

Так, накануне руководство тюрьмы La Santé сообщило о видео, которое распространялось в социальных сетях и, вероятно, было снято одним из заключенных. На записи фигурант угрожал Саркози после его прибытия в учреждение.

В рамках расследования были опрошены трое заключенных, а во время обыска тюрьмы изъяли два мобильных телефона.

Для безопасности бывшего президента ему назначили охрану из двух вооруженных полицейских, что вызвало беспокойство профсоюзов работников пенитенциарной системы.

Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и теперь отбывает наказание за уголовный сговор, связанный со сбором финансирования избирательной кампании с участием Ливии.

Приговор Саркози

Напомним, 25 сентября Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Следователи установили, что он якобы получил значительные средства от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи для своей предвыборной кампании в 2005-2007 годах. По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.

70-летний бывший президент отвергал все обвинения в течение судебного процесса, поэтому дело тянулось годами, с допросами свидетелей, анализом банковских транзакций и документов.

