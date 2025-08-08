В САП не исключают возможность объявления дополнительного подозрения Чернышеву

"В отношении бывшего вице-премьер-министра. Дело расследуется. Действительно, там по одному эпизоду сообщено о подозрении. Есть еще эпизоды, которые расследуются в этом же производстве", - рассказал глава САП.

По словам Клименко, если будет собрано достаточное количество доказательств, то в САП примут решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения, и продолжат расследование.

Он также подчеркнул, что у Чернышова есть право защищаться, и это является стандартным механизмом в правовом государстве. Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжит работу над уголовным производством.