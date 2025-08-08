У САП не виключають можливість оголошення додаткової підозри Чернишову

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову можуть висунути додаткову підозру. Наразі розслідування щодо нього триває, і в провадженні є кілька епізодів, які досліджують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на брифінгу.
"Стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра. Справа розслідується. Дійсно, там по одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні", - розповів очільник САП.
За словами Клименка, якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то в САП приймуть рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри, і продовжать розслідування.
Він також наголосив, що у Чернишова є право захищатися, і це є стандартним механізмом у правовій державі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжить роботу над кримінальним провадженням.
Нагадаємо, скандал навколо Олексія Чернишова розгорівся в червні, коли він перебував за кордоном і ширилися чутки про його можливу втечу.
Проте колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні та повернеться після його завершення.
23 червня Чернишов особисто прийшов до НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”. Там йому офіційно оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Він став шостим підозрюваним у справі про корупційну схему у будівельній галузі, що стосується його роботи на посаді міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 року).
Потім Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень.
2 липня за топ-чиновника було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову.
Тим часом вчора стало відомо, що Чернишов намагався оскаржити запобіжний захід, проте Апеляційна палата ВАКС залишила його без змін.