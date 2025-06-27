Суд по Чернышову: какую меру пресечения получил вице-премьер

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

"Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить … залог в размере 120 млн 2668 гривен", - сказал следственный судья.

Также на Чернышова возложили следующие обязательства:

прибывать по каждому вызову к детективу, прокурору или в суд

сообщать о смене места жительства или работы

не отлучаться с территории Украины без разрешения

не общаться с подозреваемыми и свидетелями в уголовном деле

Срок действия обязательств - до 27 августа 2025 года. Чернышов должен внести залог не позднее пяти дней и предоставить подтверждающий документ.

Мера пресечения Чернышову

Отметим, прокуроры просили также сдать загранпаспорт и надеть на вице-премьера электронный браслет. Но суд решил удовлетворить требования частично.

Сторона обвинения утверждала, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

Если он не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Что известно о деле Чернышова

Скандал вокруг министра вспыхнул на прошлой неделе, когда сам вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский впоследствии заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке, которая продлится до 22 июня.

Уже 23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

К реализации схемы привлекли главу одного из министерств. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове. А также его советнике, тогдашнем госсекретаре министерства и директоре государственного предприятия.

Следствие считает, что министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, госсекретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд гривен.

Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах Киева.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тысяч гривен. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, ранее в этом деле о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых: