ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд по Чернышову: какую меру пресечения получил вице-премьер

Пятница 27 июня 2025 18:43
UA EN RU
Суд по Чернышову: какую меру пресечения получил вице-премьер Фото: Алексей Чернышов (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в размере 120 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

"Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить … залог в размере 120 млн 2668 гривен", - сказал следственный судья.

Также на Чернышова возложили следующие обязательства:

  • прибывать по каждому вызову к детективу, прокурору или в суд
  • сообщать о смене места жительства или работы
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения
  • не общаться с подозреваемыми и свидетелями в уголовном деле

Срок действия обязательств - до 27 августа 2025 года. Чернышов должен внести залог не позднее пяти дней и предоставить подтверждающий документ.

Мера пресечения Чернышову

Отметим, прокуроры просили также сдать загранпаспорт и надеть на вице-премьера электронный браслет. Но суд решил удовлетворить требования частично.

Сторона обвинения утверждала, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

Если он не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Что известно о деле Чернышова

Скандал вокруг министра вспыхнул на прошлой неделе, когда сам вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский впоследствии заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке, которая продлится до 22 июня.

Уже 23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

К реализации схемы привлекли главу одного из министерств. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове. А также его советнике, тогдашнем госсекретаре министерства и директоре государственного предприятия.

Следствие считает, что министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, госсекретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд гривен.

Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах Киева.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной стоимости около 30 тысяч гривен. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним, ранее в этом деле о подозрении сообщили 5 лицам, среди которых:

  • бывший государственный секретарь Минрегиона;
  • бывший советник министра;
  • бывшая директор госпредприятия;
  • застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

На сегодня к указанным подозреваемым применены меры пресечения: к трем лицам - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двоим - в виде залога.

Добавим, что среди прочего НАБУ и САП обратились в ВАКС с требованием об отстранении вице-премьера Чернышова. Сам заявил, что это ходатайство видел, но ему "нужно время, чтобы ознакомиться".

Больше о том, что сказал Чернышов в суде и как ему избирали меру пресечения - в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Чернышов Суд Коррупция Взятка
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу