ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чернышов пытался обжаловать меру пресечения: что решил суд

Четверг 07 августа 2025 17:20
UA EN RU
Чернышов пытался обжаловать меру пресечения: что решил суд Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"07 августа 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения, примененную к бывшему вице-премьер-министру Украины", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 27 июня к Чернышеву применена мера пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, среди которых:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия обязанностей - до 27 августа 2025 года.

Дело Чернышова

Напомним, скандал вокруг Алексея Чернышова вспыхнул в июне, когда бывший вице-премьер находился за границей и ходили слухи о якобы его побеге. Однако, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется по ее завершению.

23 июня, Чернышов сообщил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы "разобраться в ситуации". Там ему официально объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Таким образом, он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

К указанным подозреваемым уже применены меры пресечения: к трем лицам - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.

Чернышеву суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

2 июля за Чернышова был внесен залог. А Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Чернышеву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Чернышов Суд Антикоррупционный суд
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики