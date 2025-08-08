ua en ru
В САП раскрыли, сколько дел открыли против топ-чиновников

Киев, Пятница 08 августа 2025 12:54
В САП раскрыли, сколько дел открыли против топ-чиновников Фото: руководитель САП Александр Клименко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские правоохранители открыли около 700 уголовных производств против топ-чиновников. Еще 300 дел находятся на разных стадиях в судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко на брифинге.

"В работе около 700 уголовных производств. Это тех, которые на досудебном (расследовании - ред.). Но там некоторые дела, которые регистрируются по решению судей и фактически сразу видно, что у них нет перспективы. Но все равно на них тратится время, чтобы опровергнуть те доводы, которые приведены в заявлении лица", - сообщил он.

По словам Клименко, также есть около 300 уголовных производств, которые находятся на разных стадиях в судах.



Напомним, в конце июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о результатах своей работы за последний год. Только с начала года принято 45 новых приговоров в отношении 62 человек. Всего вступил в силу 251 обвинительный приговор по делам, расследуемым НАБУ и САП.

Речь идет о судебных решениях в отношении 338 человек, среди которых чиновники, народные депутаты, судьи, руководители госпредприятий и чиновники центральных органов власти.

Ограничение полномочий НАБУ и САП

В июле Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП. Их полномочия частично передали генеральному прокурору Украины. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414.

Это решение вызвало волну общественного недовольства. В Киеве и других украинских городах тысячи людей вышли на протесты.

Несколькими днями позже Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №13533 с нормами о независимости НАБУ и САП.

Уже 31 июля парламент принял соответствующий законопроект, а в тот же день глава государства подписал его.

