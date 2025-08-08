ua en ru
Політика
У САП розкрили, скільки справ відкрили проти топ-чиновників

Київ, П'ятниця 08 серпня 2025 12:54
У САП розкрили, скільки справ відкрили проти топ-чиновників Фото: керівник САП Олександр Клименко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці відкрили близько 700 кримінальних проваджень проти топ-посадовців. Ще 300 справ перебувають на різних стадіях в судах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на брифінгу.

"В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це тих, які на досудовому (розслідуванні - ред.). Але там деякі справи, які реєструються за рішенням суддів і фактично одразу видно, що в них немає перспективи. Але все одно на них витрачається час, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи", - повідомив він.

За словами Клименка, також є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах.



Нагадаємо, наприкінці липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про результати своєї роботи за останній рік. Лише з початку року ухвалено 45 нових вироків стосовно 62 осіб. Загалом набрав чинності 251 обвинувальний вирок у справах, розслідуваних НАБУ і САП.

Йдеться про судові рішення щодо 338 осіб, серед яких високопосадовці, народні депутати, судді, керівники держпідприємств та чиновники центральних органів влади.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

У липні Рада ухвалила законопроєкт №12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Їх повноваження частково передали генеральному прокурору України. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414.

Це рішення викрикало хвилю суспільного невдоволення. У Києві та інших українських містах тисячі людей вийшли на протести.

Кількома днями пізніше Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №13533 з нормами про незалежність НАБУ і САП.

Вже 31 липня парламент ухвалив відповідний законопроєкт, а того ж дня глава держави підписав його.

