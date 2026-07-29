"Санкційне меню" для Трампа: у Зеленського розкрили деталі законопроєкту імені Грема

Законопроєкт імені Ліндсі Грема про санкції проти РФ не містить фіксованого пакета обмежень, а надає президенту США Дональду Трампу можливість вибору інструментів тиску.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.

"В цілому, це таке собі "санкційне меню", з якого президенту Трампу доведеться обирати певні заходи і їх застосовувати", - пояснив він.

Власюк зазначив, що законопроєкт охоплює широкий спектр можливих обмежень, зокрема:

тарифи та мита для країн і компаній, які купують російську нафту;

санкції проти постачальників для російського військово-промислового комплексу (ВПК);

обмеження фінансового сектору та сфери банківських послуг;

заборону на фінансові інвестиції та санкції проти державних компаній РФ.

"Тобто вибирати є з чого. Законопроєкт комплексний і пропонує на вибір дуже-дуже багато різних інструментів", - наголосив уповноважений президента.

"Пекельні санкції" проти РФ

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із його співавторів став покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із понад 60 сенаторами. За його словами, новий санкційний законопроєкт має важливе значення не лише як інструмент посилення тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

За інформацією ЗМІ, саме Зеленський разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом переконали американських законодавців підтримати ініціативу щодо "пекельних санкцій" проти Росії.