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Axios узнало, кто убедил сенаторов США поддержать "адские санкции" против РФ

09:50 29.07.2026 Ср
2 мин
Сенаторы колебались по поводу введения новых санкций
aimg Татьяна Степанова
Axios узнало, кто убедил сенаторов США поддержать "адские санкции" против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб смогли убедить сенаторов США поддержать законопроект об "адских санкциях" против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Отмечается, что накануне первого процедурного голосования Сената США за законопроект о введении новых санкций против России и Ирана некоторые демократы колебались, голосовать ли за этот пакет, поскольку были обеспокоены применением президентом США новых пошлин.

Однако, по словам источников Axios, Зеленский и Стубб "навели убедительные аргументы" в пользу введения пакета санкций и пошлин, утверждая, что Россия находится в проигрышном положении.

Также Зеленский наблюдал за голосованием из зала заседаний Сената.

"Адские санкции" против России

Напомним, 28 июля Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами.

Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.

Пока что санкции против РФ одобрены не окончательно, их ждет еще одно голосование Сената, которое планируют успеть до августа, а дальше слово за Палатой представителей.

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