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Санкции Грема проти РФ - это важный сигнал для Европы, - Зеленский

08:10 29.07.2026 Ср
2 мин
Президент акцентировал внимание на важности санкций США против России
aimg Юлия Маловичко
Санкции Грема проти РФ - это важный сигнал для Европы, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства рассказал журналистам после закрытой встречи с сенаторами в Вашингтоне.

Так, Зеленский заявил, что новый законопроект США об усилении санкций против России, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, имеет важное значение не только для давления на Кремль, но и для Украины и ее европейских партнеров.

"Санкции, давление на Россию очень важны. Речь идет не только о деньгах, о том, как Россия финансирует эту войну, но и о важном сигнале для Европы, важном сигнале для Украины, большой поддержке для нашего народа", - сказал глава государства.

По его словам, во время встречи с американскими коллегами в Вашингтоне подробно обсудили значение новых ограничений для РФ и поддержку Украины.

"Мы очень благодарны сенаторам и очень благодарны за эту дискуссию. Обсуждение было детальным насчет того, как помочь Украине, и мы благодарны, что этот законопроект имеет очень важное значение", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что усиление санкционного давления на Россию важно не только с точки зрения ограничения возможностей Кремля финансировать войну - подобные решения демонстрируют единство союзников Украины и подтверждают готовность партнеров продолжать давление на страну-агрессора.

Напомним, 28 июля Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект об усилении санкций против России и Ирана, одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Владимир Зеленский, пребывая с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами. Важно, что пока санкции против РФ приняты не окончательно - их ждет еще одно голосование Сената, что планируют успеть до августа, а далее слово за Палатой представителей.

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