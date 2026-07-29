Санкции Грема проти РФ - это важный сигнал для Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства рассказал журналистам после закрытой встречи с сенаторами в Вашингтоне.

Так, Зеленский заявил, что новый законопроект США об усилении санкций против России, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, имеет важное значение не только для давления на Кремль, но и для Украины и ее европейских партнеров.

"Санкции, давление на Россию очень важны. Речь идет не только о деньгах, о том, как Россия финансирует эту войну, но и о важном сигнале для Европы, важном сигнале для Украины, большой поддержке для нашего народа", - сказал глава государства.

По его словам, во время встречи с американскими коллегами в Вашингтоне подробно обсудили значение новых ограничений для РФ и поддержку Украины.

"Мы очень благодарны сенаторам и очень благодарны за эту дискуссию. Обсуждение было детальным насчет того, как помочь Украине, и мы благодарны, что этот законопроект имеет очень важное значение", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что усиление санкционного давления на Россию важно не только с точки зрения ограничения возможностей Кремля финансировать войну - подобные решения демонстрируют единство союзников Украины и подтверждают готовность партнеров продолжать давление на страну-агрессора.