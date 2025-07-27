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Санкции задушили Калининград. Перевозки растут, но доставка останавливается, - разведка

Воскресенье 27 июля 2025 12:40
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Санкции задушили Калининград. Перевозки растут, но доставка останавливается, - разведка Фото: Санкции нарушили логистику РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.

Ранее большинство поставок проходили через Литву, однако теперь этот маршрут сильно ограничен из-за квот и санкций.

Поэтому нагрузка перешла на морские пути.

Если в 2019 году каботажный грузооборот составлял около 0,4 млн тонн, то в 2024 году компания "Оборонлогистика" перевезла более 2 млн тонн грузов морем.

Однако рост объемов выявил слабые места - паромная инфраструктура испытывает перегрузки: очереди, дефицит мест и сокращение флота затрудняют бесперебойные поставки.

Особенно тяжело сейчас малому бизнесу - крупные операторы, пользуясь административным ресурсом, резервируют места на паромах заблаговременно и фактически вытесняют мелких перевозчиков с рынка.

Санкции не только дестабилизируют логистику, но и обостряют социально-экономические проблемы региона, демонстрируя уязвимость системы снабжения Калининграда.

Санкции против "теневого флота" РФ

Напомним, мы сообщали, что сотни подпольных нефтяных танкеров курсируют по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

На днях послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России, который, в том же числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.

В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой флот" и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.

Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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