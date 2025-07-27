Санкції задушили Калінінград. Перевезення ростуть, але доставка зупиняється, - розвідка

Санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Після запровадження санкцій у 2022 році Росія суттєво збільшила витрати на транзит вантажів до Калінінградської області - анклаву без сухопутного сполучення з рештою країни.

Раніше більшість поставок проходили через Литву, однак тепер цей маршрут сильно обмежений через квоти та санкції.

Відтак навантаження перейшло на морські шляхи.

Якщо у 2019 році каботажний вантажообіг становив близько 0,4 млн тонн, то у 2024 році компанія "Оборонлогістика"перевезла понад 2 млн тонн вантажів морем.

Проте зростання обсягів виявило слабкі місця - поромна інфраструктура зазнає перевантажень: черги, дефіцит місць і скорочення флота ускладнюють безперебійні поставки.

Особливо важко зараз малому бізнесу - великі оператори, користуючись адміністративним ресурсом, резервують місця на поромах завчасно і фактично витісняють дрібних перевізників з ринку.

Санкції не лише дестабілізують логістику, а й загострюють соціально-економічні проблеми регіону, демонструючи вразливість системи постачання до Калінінграда.