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Санкції задушили Калінінград. Перевезення ростуть, але доставка зупиняється, - розвідка

Неділя 27 липня 2025 12:40
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Санкції задушили Калінінград. Перевезення ростуть, але доставка зупиняється, - розвідка Фото: Санкції порушили логістику РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Після запровадження санкцій у 2022 році Росія суттєво збільшила витрати на транзит вантажів до Калінінградської області - анклаву без сухопутного сполучення з рештою країни.

Раніше більшість поставок проходили через Литву, однак тепер цей маршрут сильно обмежений через квоти та санкції.

Відтак навантаження перейшло на морські шляхи.

Якщо у 2019 році каботажний вантажообіг становив близько 0,4 млн тонн, то у 2024 році компанія "Оборонлогістика"перевезла понад 2 млн тонн вантажів морем.

Проте зростання обсягів виявило слабкі місця - поромна інфраструктура зазнає перевантажень: черги, дефіцит місць і скорочення флота ускладнюють безперебійні поставки.

Особливо важко зараз малому бізнесу - великі оператори, користуючись адміністративним ресурсом, резервують місця на поромах завчасно і фактично витісняють дрібних перевізників з ринку.

Санкції не лише дестабілізують логістику, а й загострюють соціально-економічні проблеми регіону, демонструючи вразливість системи постачання до Калінінграда.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, ми повідомляли, що сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

У травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".

Днями посли країн-членів ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії, який, у тому ж числі, включатиме зниження верхньої межі цін на експорт російської нафти.

У червні уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.

Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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