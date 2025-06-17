Британия ввела новые санкции против РФ: в фокусе теневой флот и Минобороны
Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Сообщается, что экономические ограничения касаются теневого флота и организаций, которые способствуют агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что санкции введены против 10 новых организаций и 20 новых судов теневого флота.
В пресс-службе правительства отмечают, что санкции направлены против лиц и предприятий, которые участвуют или участвовали в дестабилизации, подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины. Они также наносят экономический удар по тем, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.
Кроме того, известно, что Великобритания ввела санкции в отношении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.
Ранее Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек с момента вторжения в Украину в 2022 году.
Новые санкции против России
Руководство Евросоюза, Британии и ряд других европейских стран планируют запретить компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые санкции.
Эти ограничения могут войти в проект 18-го пакета санкций ЕС, который направлен усилить давление на Москву с целью достижения быстрого прекращения огня и начала переговоров о мире. Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня, а согласование среди всех государств-членов планируется получить до саммита в Брюсселе 26 июня.
В то же время, по информации некоторых СМИ, 18-й пакет санкций считается одним из самых жестких с начала полномасштабной войны, поэтому его утверждение может вызвать сложности.
Также известно, что в начале апреля сенаторы из Республиканской и Демократической партий предложили законопроект с введением строгих санкций против России в ответ на отказ от долгосрочного мира с Украиной.
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